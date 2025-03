Ehrendes Gedenken an die revolutionären Arbeiter Karl Beyer und Otto Schmeil

Feige sind sie von konterrevolutionären Freikorps der Kapp-Putschisten erschossen worden, während diese auf die Stadt vorrückten. Der Wunsch von Jung und Alt, dass so eine Barbarei nie wieder geschehe, einte die Teilnehmenden. Minna Beyer, die Frau Karl Beyers, lebte weitere 31 Jahre und erlebte noch den hoffnungsvollen sozialistischen Aufbau in der DDR. Beim anschließenden Spaziergang zum Gedenkstein am Ort des Geschehens (dem Ortseingang von Lettin) waren wir erfreut über den guten Zustand des Gedenksteins. Auch frisch gepflanzte Blumen bezeugten den tiefen Respekt gegenüber diesen beiden selbstlosen Menschen.

