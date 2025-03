"Es ist toll, dass ihr da seid, dass ihr das macht!"

Ein Dauerbrenner in den Gesprächen ist, wie man verhindern kann, dass der Sozialismus "wieder scheitert". Diese Frage wird ja aus einem Interesse heraus gestellt, einem Interesse an einem Gesellschaftssystem, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Zum Beispiel ein älterer Mann, der sich in den Anfängen der DDR sehr für den sozialistischen Aufbau eingesetzt hat und bitter enttäuscht war, als sich in seiner Stadt Bürokratie und Mangelwirtschaft immer mehr ausbreiteten. "Wir haben ja mit den Büchern aus der Reihe Revolutionärer Weg reichhaltige Erfahrungen verarbeitet und ergründet, warum die Frage der Denkweise entscheidend ist für den Aufbau des Sozialismus."

"Da können wir in den Gesprächen richtig in die Tiefe gehen und Antworten geben, was man aus den Errungenschaften lernen kann und am Verrat des Sozialismus durch eine entartete Bürokratie. 'Sozialismus am Ende?' haben wir auch mehrfach verkauft, das ging an Leute, wie ein sozialistisches Gesellschaftssystem richtig wollen und auf der Suche sind."

Auf der Suche danach, wie man sein Leben für etwas Sinnvolles einsetzt, fragten junge Leute nach einer "guten Einführung". Da kam Verschiedenes in Frage. "Immer wieder greifen Jugendliche nach unseren antifaschistischen Romanen. Ein Bestseller sind 'Die Moorsoldaten". 'Wie der Stahl gehärtet wurde' verkauften wir an Jugendliche mit dem Argument, dass es davon handelt, wie man lernt, dem Volk zu dienen. Aber auch ein Exemplar des Buches 'Von Marx zu Maotsetung' von George Thomson ging an eine junge Frau, die eine Einführung in den Marxismus-Leninismus wollte. Und dann natürlich unsere 'Durchblick'-Broschüren."

Heute geht die diesjährige Leipziger Buchmesse zu Ende. Der Verlag Neuer Weg wird in den nächsten Tagen mit einem weiteren Artikel Bilanz ziehen.