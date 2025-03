Köln

Ford-Open-Air Betriebsversammlung endet mit Kultur und Halay-Tanz

Am 26. März fand nach mehreren außerordentlichen Betriebsversammlungen die erste ordentliche Betriebsversammlung des Jahres 2025 bei Ford in Köln statt. Der Betriebsrat führte sie als Open-Air-Veranstaltung an drei Orten im Werk über den Tag verteilt durch. Einige Hallen kamen als Demozug zum Treffpunkt, teilweise mit Musik, Trommeln und selbstgemalten Schildern.

