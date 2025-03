Frankreich sagt der Ukraine weitere Hilfen zu

Am Sonntag protestierten Briefzusteller in den gesamten Vereinigten Staaten gegen die von der Trump-Regierung angedrohte Privatisierung des US Postal Service. Die Demonstrationen, zu denen die National Association of Letter Carriers und die National Rural Letter Carriers Association aufgerufen hatten, folgten auf separate Demonstrationen der American Postal Workers Union am vergangenen Donnerstag. Die Demonstrationen waren etwas größer als die vom Donnerstag, mit Hunderten von Teilnehmern bei einzelnen Demonstrationen in New York City, Chicago, Los Angeles und anderen Städten. Im Raum Dallas-Fort Worth nahmen rund 150 Personen an einer Kundgebung vor einem örtlichen Gewerkschaftshaus teil. Zehntausende Jobs sind gefährdet.