Gegen Hochrüstung und Militarisierung! Nein zur Stationierung von Mittelstreckenraketen und für die Schließung des US-Headquarters in Wiesbaden!

Mitte März wurde ein drastischer Kurs der Hochrüstung und des Übergangs zur Kriegswirtschaft durch Bundestag und Bundesrat gepeitscht. In letzterem auch mit Zustimmung der Linkspartei. Das beschlossene Finanzpaket soll die BRD wieder kriegstauglich machen. Für die künftige Hochrüstung wird jede Obergrenze der Verschuldung aufgehoben. Diese Milliarden für Krieg und Militarisierung werden die einfachen Menschen mit Sozialkahlschlag und verschärfter Ausbeutung bezahlen. ...

Müssen wir ein "starkes Europa" und "Freiheit und Demokratie" verteidigen?

In jeder Debatte hört man von bürgerlichen Politikern und "Experten", dass "wir" nun ein "starkes Europa" brauchen, weil wir unsere "freiheitlich-demokratischen" Werte verteidigen müssten. Das ist eine Lüge und Teil der psychologischen Kriegsvorbereitung! In Wahrheit geht es um Rohstoffe, Profite, Macht und die deutsche Führungsrolle in den Weltmachtansprüchen des EU-Imperialismus. Dafür sollen die einfachen Menschen verheizt werden.

Wiesbaden - Zentrum der Weltkriegsvorbereitung!

In Wiesbaden befinden sich das US-Kriegsführungszentrum und das NATO-Ukraine Kommando. Von hier aus wird der Krieg in der Ukraine direkt geführt. Auch die geplanten Mittelstreckenraketen sollen von dem Stützpunkt in Wiesbaden gesteuert werden. Damit ist Wiesbaden ein wichtiges Zentrum der Weltkriegsvorbereitung. Kein Frieden mit den Kriegstreibern in Wiesbaden! Unsere Antwort: Organisieren wir uns gegen Hochrüstung, Militarisierung und Sozialkahlschlag! Aktiver Widerstand gegen die Weltkriegsgefahr! Nein zur Wiedereinführung der "Wehrpflicht"!