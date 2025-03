Hier ist der Flyer zum Festival!

Mit dem neuen Flyer, der das bisher geplante Programm enthält, kann man jetzt so richtig für das Festival werben.

Wer spielt?

Die bisherige Bandliste: Anastasis, Born A Rebel, Frida Mamades, Gehörwäsche, Heinz Ratz, Kleinstadt, Kommando: Umsturz!, Los Pueblos, Master Al und Albino, MC Waldschrat, Miss Madison, Nuju, Octopuss, Rules of this Game, Streetops Music, The Flying Bones, Umuda Haykiris und der Velvet Itch Band.

Der Flyer eignet sich hervorragend bei Einsätzen vor Schulen, Discos oder zum breiten Einsatz im Freundes- und Bekanntenkreis.

Hier gibt es den Flyer.

Hier geht es zur Homepage des Festivals