Kulturvolle Initiativen und Höhepunkte organisieren

Bis zum Ende der Spendenkampagne am 1. Mai wollen wir das Ergebnis aber noch deutlich steigern, die Einnahmen werden gebraucht. Dazu haben einige Orts- und Kreisverbänden der MLPD vor, gezielt unter der Bevölkerung zu sammeln und örtliche Höhepunkte für die Spendenkampagne zu organisieren.



Dazu wollen sie alte und neue Kontakte besuchen und auf eine Unterstützung der MLPD ansprechen. Einige Parteigruppen haben auch beschlossen, monatlich einen Straßenumzug mit Spendensammlung durchzuführen. Sie knüpfen damit an die positiven Erfahrungen aus der Bundestagswahlkampagne an. So hilft die MLPD den Leuten, die Demagogie der wahrscheinlichen Merz-Regierung zu durchschauen und die akute faschistische Gefahr zu erkennen.



Bei örtlichen Höhepunkten der Spendenkampagne können die kulturellen Fähigkeiten unserer Mitglieder, Freundinnen und Freunde und neuer Kontakte gezielt ausgespielt werden. Das kann z.B. ein Sponsorenessen mit internationaler Küche sein, ein Angrillen rund um die Ostertage, ein kleines Frühjahrskonzert mit befreundeten Musikern und so weiter. Lasst euch für kulturvolle Veranstaltungen, bei denen man sich wohlfühlt und seine Initiative einbringen kann, vieles einfallen. Der Erlös soll der Spendenkampagne der MLPD zugutekommen. Berichtet an das Rote Fahne Magazin, wie ihr einen Höhepunkt in eurer Stadt oder im Stadtteil vorbereitet.



Spenden zur Finanzierung des Bundestagswahlkampfs kann man auch per Paypal oder über das Spendenkonto der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank geben: IBAN DE76 4306 0967 4053 3530 00; Stichwort „Spendenkampagne“.