Nationale Erklärung der People's Struggle Front (FPR): Indonesiens Herrschende wollen Armee als ihr Werkzeug behalten

... Die TNI ist das Hauptinstrument zum Schutz des Kapitals, das in der verarbeitenden Industrie, im Großbergbau und in der großen halbfeudalen Landwirtschaft in Indonesien, unter dem Deckmantel der „Nationalen Strategischen Lebensobjekte“ und „Nationalen Strategischen Projekte“. Vor nicht allzu langer Zeit wies Präsident Prabowo Subianto die TNI an, Ölpalmenplantagen als nationales Eigentum zu schützen.

Die Überarbeitung des Gesetzes Nr. 34 von 2004, die derzeit im Gange ist, ist eine Überarbeitung für die Interessen der Marionettenregierung in Indonesien; sie enthält nicht einmal die Forderungen der TNI selbst! Diese Revision ist aus Sicht der Herrschenden notwendig und sie gehen davon aus, dass sie sich die Loyalität der TNI „erkaufen“ können, um die Macht der imperialistischen Marionettenregierung über das Land zu erhalten. Das Gleiche hat Suharto während der Neuen Ordnung getan, und es wird jetzt durchgesetzt von Präsident SBY und Präsident JOKOWI während ihrer Regierungszeit.

Beste Grüße

SYMPHATIC DIMAS RAFI'I

Generalsekretär

Hier gibt es die komplette Erklärung in voller Länge