Netzwerk "Revolutionäre Gewerkschaftssolidarität" ruft zum Generalstreik auf

Neben den Tabakarbeiterinnen und Tabakarbeitern von Izmir, die Anfang des Monats in den Streik traten (mehr dazu hier), sind es vor allem die Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter von Gaziantep, die durch ihre Streiks ihren Protest öffentlich machen und machen (mehr dazu hier).

Vor kurzem hat das Netzwerk "Revolutionäre Gewerkschaftssolidarität" zum Generalstreik aufgerufen.

Es erklärt: "Der Generalstreik ist die größte Form des Kampfes, bei der die Arbeiterklasse ihre kollektive Macht gegen die kapitalistische Ordnung demonstriert, indem sie das Leben zum Stillstand bringt. In den entscheidenden Momenten revolutionärer Kämpfe in der Welt und in der Türkei waren Generalstreiks die größte Waffe gegen die Macht der herrschenden Klasse. ... Inflation, Armut, repressive Politik und rechtswidrige Gerichtsentscheidungen haben jeden Teil der Bevölkerung ins Visier genommen. Das Ein-Mann-Regime schützt die Interessen der Kapitalistenklasse, indem es nicht nur das Wahlsystem, sondern auch das Wirtschaftssystem kontrolliert, und es unterwirft die Arbeiter harten Ausbeutungsbedingungen. Die (…) Verhaftung von Ekrem İmamoğlu, die Angriffe auf die Pressefreiheit, die Unterdrückung von Gewerkschaftsorganisationen, die Versuche, die Jugend zum Schweigen zu bringen. … Ein Generalstreik, der in allen Betrieben, Stadtvierteln, Schulen und auf allen Plätzen der Stadt organisiert wird, ist die größte Antwort, um das System zu stürzen! ..." ¹