Ostermarsch Rhein-Rur: Für „Frieden und Klimaschutz“ gegen Waffenlieferungen und Aufrüstung!

Trump erhebt in kolonialistischer Manier Ansprüche auf den Panamakanal, auf Grönland und Kanada. Netanjahu brach die Waffenruhe in Gaza. Eine starke weltweite Friedensbewegung ist vonnöten, um einen Dritten Weltkrieg zu verhindern.

Der Ostermarsch Rhein-Ruhr nimmt bewusst Bezug auf die Einheit von Friedensbewegung und Flüchtlingsbewegung und antifaschistischer Bewegung. Er verbreitet eine Reihe dringend nötiger Forderungen gegen Aufrüstung, Krieg und Faschismus und gegen die Abwälzung der Folgen auf die Bevölkerung. Besonders der Zusammenhang zur Umweltzerstörung und dem Rollback beim Klimaschutz wird herausgestellt. Auch die MLPD NRW hat den Aufruf unterzeichnet.

Die MLPD fördert breite Bündnisse zu den Ostermärschen und wird aktiv teilnehmen. Für aktiven Widerstand gegen einen III. Weltkrieg! Für den Aufbau einer Einheitsfront gegen Krieg und Faschismus. Die Lösung kann nicht in Illusionen in einem friedlichen Imperialismusliegen, sondern nur in den vereinigten sozialistischen Staaten der Welt.

Gegen den Hochrüstungskurs der Regierenden in Deutschland!

Gegen jeden Imperialismus!

Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter!

Hoch die internationale Solidarität!

Hier gibt es den Flyer zum Ostermarsch 2025