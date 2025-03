Krieg in Nahost

Palästinenser demonstrieren gegen Hamas und Israel

In verschiedenen Städten im Gazastreifen, so in Bait Lahia und in Jabalia, aber auch in anderen Städten, demonstrierten Menschen gegen den Krieg. Bei einer Versammlung wurden Schilder hochgehalten: "Stoppt den Krieg", "Genug Vertreibung" und "Das Leben unserer Kinder ist nicht billig". Zu den Protesten aufgerufen hatten offensichtlich viele Clanführer und palästinensische Familien.

Korrespondenz / js