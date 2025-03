Permanent Peoples' Tribunal spricht Türkei wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig

Das Permanent Peoples’ Tribunal (PPT), eine internationale zivilgesellschaftliche Instanz zur Untersuchung schwerer Menschenrechtsverletzungen, hat gestern sein Urteil über die Türkei veröffentlicht. In dem auf einer Pressekonferenz im Europäischen Parlament in Brüssel vorgestellten Abschlussbericht wird dem türkischen Staat eine Reihe schwerer Vergehen zur Last gelegt – darunter Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie völkerrechtswidrige Handlungen in Rojava.



Das Tribunal, das Anfang Februar an der Freien Universität Brüssel unter dem Titel „Permanent Peoples’ Tribunal on Rojava vs. Türkei“ stattfand, untersuchte Verbrechen der Türkei und ihrer Verbündeten seit der Besetzung der kurdischen Efrîn-Region im Jahr 2018. Das Tribunal steht in der Tradition der sogenannten Russell-Tribunale, die ungesühnte Verbrechen dokumentieren und anprangern.

Beweisführung und Urteil

Der 80-seitige Bericht stützt sich auf umfangreiches Beweismaterial, das unter anderem gezielte Angriffe auf zivile Infrastrukturen, Folter, Entführungen, willkürliche Inhaftierungen sowie Vertreibungen dokumentiert. Auch die Zerstörung kultureller und historischer Stätten der kurdischen und êzîdischen Gemeinschaften wird festgehalten.



Besonders schwerwiegend sind die Erkenntnisse über völkerrechtswidrige Militäroperationen der Türkei – darunter „Euphrat-Schild“ (2016), „Olivenzweig“ (2018) und „Friedensquelle“ (2019). Diese Operationen führten laut Bericht zu anhaltenden Besetzungen in Gebieten wie Efrîn, Girê Spî (Tall Abyad) und Serêkaniyê (Ras al-Ain) und verletzten die territoriale Souveränität Syriens.

Konkrete Vorwürfe: Kriegs- und Menschlichkeitsverbrechen

Das Tribunal stellt fest, dass türkische Streitkräfte sowie von der Türkei unterstützte Dschihadistenmilizen nachweislich Kriegsverbrechen im Sinne des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs begangen haben.

Dazu zählen:

Bombardierungen von Krankenhäusern, Schulen und Wasserinfrastruktur

Einsatz von weißem Phosphor im Oktober 2019 in Girê Spî und Serêkaniyê

Willkürliche Exekutionen an Zivilist:innen durch verbündete Gruppen

Systematische Folter, Entführungen und Verschwindenlassen ...

Hier gibt es die komplette Pressemitteilung