Radio France Internationale berichtet über MLPD

Hunderte von Gewerkschaftsmitgliedern und anderen Demonstranten versammelten sich am Donnerstagabend vor dem Immigration and Customs Reinforcement Detention Center in Tacoma, um gegen die Inhaftierung von zwei Einwohnern des Bundesstaates Washingtons zu demonstrieren, die vom ICE festgehalten werden. Der Washington State Labor Council, AFL-CIO rief Gewerkschaftsmitglieder und Unterstützer aus der Bevölkerung auf, sich vor dem Northwest ICE Processing Center zu versammeln, um die Freilassung der "Gewerkschaftsgeschwister" Alfredo "Lelo" Juarez und Lewelyn Dixon zu fordern, die beide seit ihrer Jugend in den USA leben. Die Demonstranten bezeichneten die Verhaftungen nicht nur als Angriffe auf Einwanderer, sondern auch als Angriffe auf Gewerkschaftsmitglieder und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Mehrere Personen hielten Schilder, auf denen sie Juarez, ein gewerkschaftlicher Aktivist der Landarbeiter, als "politischen Gefangenen" bezeichneten.