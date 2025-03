Salzgitter: Stahlarbeiter und Schüler gegen Rassismus

Dazu hatte der Betriebsrat der Salzgitter Flachstahl zusammen mit der IG Metall und dem lokalen „Bündnis für Demokratie und Toleranz“ unter dem Motto „Say no to Racism“ aufgerufen. Es gab ein reichhaltiges und vielseitiges Kulturprogramm und eine klare Absage an jegliche reaktionäre Politik. Die Kundgebung widerlegte anschaulich die vielfach in den bürgerlichen Medien geäußerte Behauptung, der Faschismus käme aus dem Menschen heraus. Demonstriert wurde hier das Bestreben nach Völkerfreundschaft.



Ganz in diesem Sinne wurde auch schon die nächste Veranstaltung bekanntgegeben: Am 8. Mai wird in Lebenstedt, in den Blumentriften am „Turm der Arbeit“, ein „Friedensfest“ stattfinden. Anlass dafür ist der 80. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus.



Der „Turm der Arbeit“ ist ein Denkmal, das an die Befreiung von Salzgitter von der faschistischen Diktatur am 11. April 1945 erinnert. Angesichts der aktuellen Entwicklung auf der Welt, in Europa und in Deutschland dient der Ort und der Anlass als Aufforderung, sich gegen Reaktion und Faschismus zusammenzuschließen.



Veranstalter ist der Arbeitskreis Stadtgeschichte, Zeit: 16 Uhr bis 18 Uhr.