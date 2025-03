Münster

"Schulter an Schulter gegen den Faschismus!"

"Schulter an Schulter gegen den Faschismus", unter dieser Losung wurde in Münster am Freitag, den 28. März, ab 17.30 Uhr eine Kundgebung am Hauptbahnhof durchgeführt. Organisiert wurde sie von der internationalen Organisation ODAK mit überwiegend kurdischen Türken. Es beteiligten sich ca. 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aufbruch Münster, Aktivisten der DKP, Vertreter von Mera25 und wir von der MLPD / ICOR unterstützen die Veranstaltung.

Korrespondenz