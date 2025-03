Schweres Erdbeben in Südostasien

Nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gestern Abend im Tagesthemen-Interview schon fast darum gefleht hat, dass die USA unter dem Faschisten Trump zurück an seine Seite eilen, gab es heute beim Gipfel der "Koalition der Willigen" wieder etwas Seelenbalsam. Frankreich hat der Ukraine in Paris militärische Hilfen in Höhe von weiteren zwei Milliarden Euro zugesagt. Rund 30 Staats- und Regierungschefs berieten mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj darüber, wie Kiews Position gestärkt und welche Rolle die Verbündeten bei einem möglichen Friedensabkommen mit Russland spielen könnten. Währenddessen berät sich die USA mit Russland - unter anderem in Saudi-Arabien. Die zwischenimperialistischen Widersprüche sind so deutlich wie selten.