Solidarität mit den Bergleuten in Chiatura

Wir haben eine Dreiviertelstunde lang den Kampf der Bergleute in Chiatura / Georgien bekannt gemacht und die Solidarität mit Unterschriften und Spenden organisiert.

Das war auch eine klasse Sache im Kampf gegen den Einfluss der reaktionären und egoistischen Denkweise, wie sie Trump, AfD und Co. verbreiten. So lehnten manche jede Solidarität ab mit Äußerungen wie „was gehen mich die Bergleute in Georgien an“ oder „mir gibt auch keiner was“. Das griffen wir dann vorneweg in unserer Ansprache an und dass es hier genau um das praktische Gegenprogramm gegen diese Richtung geht und die Stärkung der internationalen Arbeitereinheit und Solidarität im Kampf gegen die Konzerne und reaktionären Regierungsprogramme.

Hierzu gab es dann bei etlichen große Zustimmung, „das finde ich sehr gut, dass ihr das macht“, „dafür gebe ich gerne was“. Die Kündigung der Bergleute durch den Bergbaukonzern per SMS und die Nichtzahlung der Löhne stieß auf Empörung. Die letzte von 28 Solidaritätsunterschriften und 10 Euro Spenden gab uns ein junger Mann, der von uns beim Verlassen der Kneipe wissen wollte, worum es bei der großen Tafel mit Unterschriften geht und sagte „macht unbedingt weiter“. 103 Euro für den Kampf der Bergleute in Chiatura kamen zusammen – ein schönes Ergebnis.



Das Spendenkonto für die Spendenkampagne für die kämpfenden georgischen Bergleute und ihre Familien: Solidarität International e.V., IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84, Stichwort Bergarbeitersolidarität Georgien