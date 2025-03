Antifaschistischer Kampf

Stuttgart: Erfolgreiche Blockade gegen faschistischen Aufmarsch

Im Rote-Fahne-News-Artikel vom 23. März über die antifaschistischen Proteste gegen den faschistischen Aufmarsch in Berlin am Samstag heißt es: "Dieser Aufmarsch war der einzige, der durch die antifaschistischen Blockaden letztlich nicht durch die Stadt ziehen konnte." Das stimmt so nicht, Berlin war nicht allein. Auch in Stuttgart konnten die Faschisten nicht demonstrieren.