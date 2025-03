Tausende Arbeiter streikten in Izmir -Über zwei Millionen protestieren in Istanbul

Sarı, der zu Beginn seiner Ausführungen feststellte, dass die Kaufkraft von Millionen Menschen rapide abnimmt und die Ungerechtigkeit bei der Einkommensverteilung rapide zunimmt, sagte: "Während ein großer Teil der Menschen dazu verurteilt ist, mit dem ‚Minimum‘ zu leben, vermehrt eine kleine Minderheit ihren Reichtum. Die Ungerechtigkeit im Lande wächst zusammen mit der Ungerechtigkeit bei Einkommen und Besteuerung. In den Gefängnissen sitzen Politiker, die vor einem Jahr Wahlen gewonnen haben, Gewerkschafter, die sich für die Rechte der Arbeitnehmer einsetzen, Journalisten, die der Wahrheit auf der Spur sind, und Bürger, die dagegen protestieren".



In seiner Rede sagte der Student Baran Öztürk: "Wir sagen, dass unser Weg für eine gleichberechtigte und freie Welt der Weg der Arbeiterklasse ist". Und er merkte an, dass sie an die Macht der Arbeiter, die die Welt mit ihrer Arbeit erschaffen, und der Werktätigen, die zu Hunger und Elend verurteilt sind, glauben, um die Welt zu verändern. "Boykott an den Universitäten, Streik in den Fabriken und an den Arbeitsplätzen! Totaler Widerstand gegen totale Angriffe. Das ist es, was diese dunklen Wolken vertreiben wird. Die Lösung liegt nicht in der Wahlurne, sondern auf der Straße, in unserem gemeinsamen Kampf, Schulter an Schulter. Lasst uns einen Generalstreik und einen allgemeinen Widerstand Hand in Hand durchführen".¹

Istanbul: Über zwei Millionen Menschen protestierten gegen das faschistische Erdoğan-Regime²

Hunderttausende Menschen versammelten sich heute in Istanbul-Maltepe, um dem Aufruf der CHP zu folgen. Es waren so viele Menschen, dass sie nicht auf das Kundgebungsgelände passten und schließlich in die Nachbarschaft strömten.



Laut den fortschrittlichen Gewerkschaftern, die an der Kundgebung teilnahmen, beteiligten sich alle sozialdemokratischen, fortschrittlichen, dervischen und kommunistischen Parteien und Organisationen mit ihren Fahnen und Transparenten. Das Feld war bunt und alle fortschrittlichen, demokratischen und revolutionären Parolen wurden gerufen. Neben den Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen DISK, KESK, TMMO und TBB waren auch Dutzende anderer Gewerkschaften und ziviler Organisationen auf dem Kundgebungsplatz vertreten.



Bei der Kundgebung, an der viele Jugendliche teilnahmen, waren Menschen zwischen sieben und 70 Jahren anwesend.



CHP-Chef Özgür Özel kritisierte Erdoğan mit den Worten: „Du gehörst zu denen, die sich vor der 6. Flotte der USA niederwerfen, während wir die Freunde von Deniz Gezmiş sind, der die 6. Flotte ins Meer geworfen hat“, was bei den Massen auf große Begeisterung und Beifall stieß. Deniz Gezmiş war ein revolutionärer Jugendführer, der zusammen mit zwei seiner Freunde im Jahr 1973 hingerichtet wurde.

Die am häufigsten gerufenen Parolen waren: „Rücktritt von Tayyip³“, „Einigkeit, Einigkeit, Einigkeit wird siegen“, „Rettung, keine Rettung allein, entweder alle zusammen oder keiner von uns“, „Schulter an Schulter gegen den Faschismus“ und dutzende anderer Parolen. Die am häufigsten skandierte Parole war jedoch: „Rücktritt der Regierung“ und „Rücktritt von Tayyip“.



Özgür Özel hielt die Hauptansprache auf der Kundgebung. Er kündigte an, dass sie ab morgen eine „Unterschriftenkampagne für vorgezogene Wahlen“ starten würden. Er fragte die Massen, und sie antworteten kollektiv mit „Ja“.



Der Enthusiasmus der Kundgebungsteilnehmer machte deutlich, dass die Wut der Teilnehmer bis zum Sturz des Erdoğan-Regimes nicht erlöschen würde.



Die Kundgebung in Maltepe war ein kollektives Bild für die große Wut der Massen gegen das 23-jährige faschistische Erdoğan-Regime. Özel beendete die Kundgebung, indem er die Massen den Slogan „Keine Rettung, alle zusammen oder keiner von uns¹“ skandieren ließ.