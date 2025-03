USA: Trump-Administration: Inkompetent, verlogen und eine Gefahr für die Welt und die Menschheit!

Das erinnert an den früheren Bundes-„Verteidigungsminister“ Rudolf Scharping (SPD), der im Jahr 2001 auf einer Pressekonferenz die geheime Aufmarschroute der Bundeswehr vor einem Einsatz in Mazedonien öffentlich ausplauderte und, nachdem der mit am Tisch sitzende damalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, auf diesen Fehler hinwies, zu diesem sagte: „Dann sagen Sie's doch bitte gleich.“.



In diese Kategorie lässt sich auch die Aussage der faschistischen US-Präsidenten Donald Trump einordnen, der den Granaten-Bock, den sein Personal da auf Signal geschossen hat, lapidar damit kommentiert, dass das mal passieren könne.



Jetzt könnte man weiter über die völlige Inkompetenz von Trump und seinem Regierungspersonal polemisieren, wenn die Lage nicht so ernst wäre: Diese Leute haben über Trump Zugriff auf das US-amerikanische Atomwaffenarsenal! Sie sind – nicht nur, weil sie stümpern, sondern vor allem durch ihre faschistische Ideologie, eine Gefahr für den Ausbruch eines Dritten Weltkriegs mit atomaren Waffen. Da vergeht einem das Lachen dann doch schnell.



Außerdem: Jetzt wird in den bürgerlichen Massenmedien ausführlich über diesen Fehler und seine Auswirkungen diskutiert. Der Inhalt dessen, was hier besprochen worden ist, genaue Zielkoordinaten im Jemen, die kurz darauf durch das US-Militär unter Feuer genommen wurden, ist den bürgerlichen Kommentatoren allenfalls eine Randnotiz wert. Hier geht es um eine imperialistische Kriegshandlung, bei der gezielt Menschen getötet worden sind. Dass das mittlerweile keine Rolle mehr zu spielen scheint, zeigt auch die Rolle der bürgerlichen Massenmedien weltweit in der Normalisierung der aktuellen Kriegshetze, Kriegsvorbereitung usw.

Dass Trump und Hegseth dann auch noch offensichtlich gelogen haben, als sie in den vergangenen Tagen immer wieder wiederholten, es seien keine Geheiminformationen, keine militärischen Daten etc. in der Signal-Gruppe ausgetauscht worden – bis der beteiligte Journalist dann den Chat öffentlich machte - ist dann nur noch die Spitze des Eisbergs. Trumps Administration: inkompetent, verlogen und eine Gefahr für die Welt und die Menschheit!