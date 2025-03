Webinare am 6. und 27. April

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, hiermit möchten wir euch zum nächsten Webinar der Einheitsfront einladen! Es wird den 1. Mai, den Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse, zum Thema haben. Die Arbeiterklasse ist in letzter Zeit vermehrt Angriffen ausgesetzt - ist aber auch sehr kämpferisch in Erscheinung getreten! So die Bergleute in Stilfontein / Südafrika, die Arbeiter im Gesundheitswesen in Indien, die Automobilarbeiter bei VW in Deutschland, und viele weitere. Mit US-Präsident Trump und Tesla-Chef Elon Musk an der Spitze der faschistischen Entwicklung auf der Welt findet der diesjährige 1. Mai in einer besonderen Situation statt, die unseren Zusammenschluss und Austausch umso erforderlicher macht!

Das Webinar findet statt am 6. April um 14 Uhr MEZ. Hier findet ihr den Link für die Teilnahme!

Erscheint zahlreich und bringt ein, wie ihr den 1. Mai vorbereitet, was unter den Arbeitern diskutiert wird, was es noch zu klären gibt, welche Kampferfahrungen ihr habt, wie die länderübergreifende Solidarität noch besser organisiert werden kann und was ihr sonst sagen möchtet! Wir freuen uns auch, aktuelle Informationen zum Stand der Vorbereitung der Internationalen Automobilarbeiterkonferenz zu bekommen, die im November in Indien stattfinden wird.



Es können auch wie immer Einleitungsbeiträge angemeldet werden. Diese sind fünf Minuten lang. Spontane Redebeiträge (3 Minuten) sind natürlich ebenfalls im Rahmen der Diskussion möglich. Bitte meldet euch, wenn ihr einen Einleitungsbeitrag halten möchtet. Sie müssen bis zum 3. April eingereicht werden, damit noch genug Zeit für die Übersetzung bleibt.



Da das nächste Webinar bereits kurze Zeit später stattfindet, möchten wir euch darauf ebenfalls bereits hinweisen: am 27. April findet ebenfalls um 14 Uhr MEZ ein Webinar zur Vorbereitung des Antikriegstages und zu unserem besonderen United Front-Projekt einer „Zimmerwald-Konferenz 2.0“ in Zürich am 6. September, statt.



Hier findet ihr den Link für das Webinar am 27. April

Wir freuen uns auf eure Beiträge und rege Teilnahme!