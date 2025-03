Weltweiter Energieverbrauch gestiegen

Das ist doppelt so viel wie das Durchschnittswachstum der letzten zehn Jahre. Zwar sind auch die erneuerbaren Energien um ein Drittel gewachsen. Doch Kohle- und Gasverbrennung wurden ebenso ausgebaut wie die Atomkraft mit dem Bau von sechs neuen Atomkraftwerken.

Damit wird die begonnene globale Klimakatastrophe weiter vorangetrieben, anstatt konsequent Wind-, Sonnen- und andere Erneuerbare auszubauen. Die Ironie: Ein guter Teil des Mehrverbrauchs an Energie geht auf ein Plus an Klimaanlagen zurück, die wegen Extremhitze verstärkt zum Einsatz kamen. Da beißt sich die Katze bürgerlicher Klimapolitik in den Schwanz.