Was bisher bekannt ist, ist schon ultrareaktionär!

Mit der Vorlage der Ergebnisse der 16 Arbeitsgruppen endet die erste Phase der Koalitionsverhandlungen. Jetzt diskutieren die Parteien die Zwischenergebnisse, die eigentlichen Entscheidungen soll dann aber eine 19-köpfige „Steuerungsgruppe“ aus den Spitzen der Parteien treffen.

Weitgehend einig in der ultrareaktionären faschistoiden „Migrationspolitik“

Einig sind sich Union und SPD darin, dass das Ziel einer Begrenzung der Migration in das Aufenthaltsgesetz aufgenommen werden soll. Beide Fraktionen wollen dafür Zurückweisungen schon an der Grenze – die SPD will das in Abstimmung mit dem Nachbarland, die CDU zur Not auch gegen den Willen der Nachbarn. Die willkürlichen Kontrollen an den Grenzen der BRD wollen sie „bis zu einem funktionierenden Außengrenzschutz und der Erfüllung der bestehenden Dublin- und GEAS-Regelungen durch die Europäische Gemeinschaft“ fortsetzen. Heißt im Klartext: bis keine Flüchtlinge mehr an die deutschen Grenzen vordringen können. Der Familiennachzug soll für zwei Jahre ausgesetzt werden, womit Familien auseinander gerissen werden.

Die Union will außerdem für festgelegte "ausreisepflichtige" Asylbewerber die staatlichen Leistungen bis auf ein absolutes Minimum kürzen und nennt es zynisch das "Bett-Seife-Brot-Modell". Dies brachte zuerst die AfD in die Debatte ein, was jetzt von CDU/CSU umgesetzt wird. Die SPD-Verhandler lehnten das zunächst als inhuman ab. Dabei haben sie in der Ampelregierung mit dem Sicherheitspaket nach dem faschistischen Anschlag auf das Fest der Vielfalt in Solingen genau dieses Prinzip selbst gefordert! Der SPD-Spitze kann man ihre plötzliche humanistische Gesinnung auch wegen all der anderen ultrareaktionären Maßnahmen gegen Geflüchtete, denen sie vorbehaltlos zustimmen und schon vorher selbst einführten, nicht abnehmen.

Aufrüstung? Aber ja!

Deutschland soll als zentrale Nato-Drehscheibe ausgebaut und die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte „kurzfristig, nachdrücklich und nachhaltig“ im Sinne einer sehr viel „robusteren“ Außen- und Verteidigungspolitik erhöht werden, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Russland wird direkt als „größte und direkteste Bedrohung“ bezeichnet, China als „systemischer“ Rivale.

An den USA als Bündnispartner wollen die Fraktionen festhalten, aber gleichzeitig die Militarisierung und eigenständige Rolle der EU mit Deutschland in der Führungsrolle voran treiben. Das faschistische Erdogan-Regime in der Türkei soll dafür gewonnen werden, Europa mit abzusichern. Der Ukraine wird die Unterstützung versichert: „Dazu gehören auch materielle und politische Sicherheitsgarantien für eine souveräne Ukraine“. Sie wollen weiter Waffen an die zionistische israelische Regierung liefern, die damit dem Völkermord an den Palästinensern begeht.

Bei der Wehrpflicht ist man sich im Prinzip einig, aber nicht in der Form, wie dies umgesetzt werden soll. Die CDU will die Aussetzung aufheben, im Sinne der Abschreckung: „Die massive Bedrohungslage gebietet eine glaubwürdige Abschreckung“. Die SPD fürchtet dagegen den Unmut der Massen: „Der neue Wehrdienst soll auf Freiwilligkeit basieren.“

Einig ist man sich definitiv bei der Bespitzelung der Bevölkerung: Eine „rechtssichere Verpflichtung“ zur Speicherung von IP-Adressen wollen beide schaffen.

Deutschlandticket soll ab 2027 teurer werden

Das Deutschlandticket wollen die Verhandler erhalten – aber: „Dabei wird der Anteil der Nutzerfinanzierung ab 2027 schrittweise und sozialverträglich erhöht.“ Das bedeutet also, ab 2027 wird es eine weitere erhebliche Preiserhöhung des Tickets geben, die sich dann immer weiter fortsetzen wird.

Massiver sozialer Kahlschlag

Merz will aus dem Bürgergeld eine „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ machen, und damit rücken die Parteien härtere Sanktionen für „Arbeitsunwillige“ in den Vordergrund. „Entscheidend ist dabei die komplette Streichung der Leistungen bei wiederholt abgelehnten Arbeitsangeboten“, so berichtete der Merkur am bereits am 14. März und zitiert am 26. März aus dem Sondierungspapier „Wir werden Vermittlungshürden beseitigen, Mitwirkungspflichten und Sanktionen im Sinne des Prinzips Fördern und Fordern verschärfen“.

Das wäre so natürlich verfassungswidrig, weil das Bundesverfassungsgericht schon in der Vergangenheit Bestrebungen in dieser Richtung klar abgelehnt hat. Merz weiß das genau so gut, wie wir, aber es hält ihn nicht ab. So etwas würde man bei anderen Leuten wohl eine konsequente verfassungsfeindliche Bestrebung nennen.

Bei den sozialen Fragen versucht die SPD noch am deutlichsten ihre Massenbasis zu besänftigen und fordert die Festschreibung des Rentenniveaus bei 48 Prozent. Zugestimmt hat die CDU dem bisher nicht. Klar aber hat sie höheren Steuern für Großverdiener eine Absage erteilt. An das Geld der Reichen will die CDU möglichst gar nicht.

Energie aus Kohle und Atomkraft

Die Verfeuerung der Kohle bis 2030 zu beenden, will man aufgeben. Es soll jetzt erst 2038 soweit sein. In dem Ergebnispapier der Arbeitsgruppe Klima und Energie aus den Koalitionsverhandlungen, das der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag vorlag, heißt es: „An den beschlossenen Ausstiegspfaden für die Braunkohleverstromung bis spätestens 2038 halten wir fest.“ Der Zeitplan zur Abschaltung weiterer Kohlekraftwerke müsse sich danach richten, „wie schnell es gelingt, steuerbare Gaskraftwerke tatsächlich zuzubauen“.

CDU und CSU wollen außerdem, dass die Atomkraft eine „bedeutende Rolle“ Erreichung der Klimaziele spielt, und „Potenziale konventioneller Gasförderung im Inland nutzen“. Das wenige, was die letzte Regierung in Sachen Klimaschutz getan hat, wird damit aufgehoben, und die Bedürfnisse der Profitwirtschaft offen über jede Maßnahme zum Umweltschutz gestellt, und der Klimaschutz instrumentalisiert, um die Atomenergie zu rechtfertigen. Derweil reift die globale Umweltkatastrophe immer schneller aus.

Fortsetzung der offenen politischen Krise

Gestern hatte die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) 12 Sofortmaßnahmen von der Politik gefordert. Wenn man das mit den bisherigen Verhandlungsergebnissen vergleicht, stellt man fest: Vieles davon haben CDU und SPD jetzt schon aufgenommen. Drastischer Abbau von sozialen Errungenschaften und in den bisherigen Sozialversicherungssystemen, Kriegsvorbereitung, Abbau demokratischer Rechte und Freiheiten, Umweltzerstörung und eine ultrareaktionäre Migrationspolitik.

Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD lassen keinen Zweifel daran, dass die reaktionäre Monopolpolitik mit neuer Geschwindigkeit voran getrieben werden soll. Formell auch (noch) ohne die AfD, aber mit bisherigen AfD-Positionen. Diese zweite Option halten sich Merz und Co zumindest potenziell noch offen, sollte man mit der SPD nicht weit genug gehen können.

Dass die Monopolpolitik der Koalitionsverhandler die Vertrauenskrise in die bürgerliche Politik weiter vertieft, zeigten die Entwicklungen in den Umfragen der letzten Tage eindrucksvoll. Die Umfragewerte von Merz, der CDU und der SPD entwickeln sich frostig. Lauf ZDF-Politbarometer werfen 73 Prozent der Befragten Merz Wortbruch vor. Nur noch 37 Prozent fänden Merz als Kanzler gut. Und beim Ranking der wichtigsten Politiker ist er auf Platz 6 gestürzt – und damit hinter Annalena Baerbock. So sind seine Zustimmungswerte schon eingebrochen, bevor er überhaupt zum Kanzler gewählt wurde. Derweil rutschen in Sonntagsfragen SPD und CDU noch hinter ihr Wahlergebnis zurück.