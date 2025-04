Achtung Rentenklau!

Beim Blick auf mein Konto und dem Vergleich zu den Monaten davor sah ich, meine Rente ist geringer als davor. Bei all meinen Kollegen, mit denen ich sprach, dasselbe. Mit der Erhöhung der Zusatzbeiträge der Krankenkassen erfolgte jetzt dieser Rentenklau. Auch die Erhöhung des Pflegeversicherungsbeitrags um 0,2 Prozentpunkte wird erst im Juli rückwirkend abgezogen. Also zweimal dieses Jahr werden unsere Renten gekürzt. Was soll dagegen die Erhöhung von 3,6 % ab Juli bringen?

Fakt ist, unsere Rente wurde gekürzt, die geplante Rentenerhöhung bei den Preissteigerungen bedeutet dennoch unter dem Strich ein Minus für uns Rentner und Rentnerinnen. Leider habe ich von den Sozialverbänden und der IG Metall und übrigens von der MLPD dazu nichts gehört oder gelesen.

Aber nicht den Kopf in den Sand stecken, am 1. Mai aktiv auf die Kundgebungen und Demonstrationen gehen, mit der Forderung: Für eine menschenwürdige Rente!

Auszüge aus dem Rentenprogramm der MLPD (als Broschüre erschienen):

Herabsetzung des Rentenalters auf 60 Jahre für Männer und 55 Jahre für Frauen und für Schicht- und Schwerarbeiter – bei vollem Rentenausgleich! Erhöhung des Rentenniveaus auf 70 Prozent des Nettoverdienstes! Keine Besteuerung von Rentenbezügen! Gleiche Rentenhöhe in Ost und West auf Westniveau, statt nur formeller Angleichung der Berechnung bei weiter niedrigerem Einkommensniveau!

Und wie soll das finanziert werden? Die MLPD fordert eine Sozialsteuer für Kapitalisten in Höhe von 8 Prozent vom Umsatz. Arbeiter, kleine und mittlere Betriebe würden entlastet. Bezahlen müssen die Monopole!

Das fortschrittliche Rentenkonzept der MLPD auf mlpd.de