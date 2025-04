Arbeitskonferenz zur Vorbereitung eines internationalen Umweltratschlags 2026

Als Fortsetzung und Weiterentwicklung der Strategiedebatte, zur besseren nationalen und internationalen Koordinierung der Kämpfe wurden internationale umweltpolitische Ratschläge beschlossen. Mit einem Aufruf und der Arbeitskonferenz organisiert die gewählte überparteiliche Koordinierungsgruppe den demokratischen Prozess der internationalen Vorbereitung einer Konferenz im Jahr 2026.

Die MLPD unterstützt das Anliegen und wirbt in Betrieben, Gewerkschaften, in Wohngebieten und an Universitäten. Viele Organisationen werden sich als Träger und Multiplikatoren engagieren, ihre Kontakte mobilisieren und den internationalen Umweltratschlag zu ihrer Sache machen. Zur Werbung gehört die Ansprache bisheriger Initiatoren und Aktivisten der Strategiekonferenz, aber auch neue Kräfte aus der Zusammenarbeit in den letzten Monaten. Über Korrespondenzen dazu freut sich die Redaktion.

In dem Aufruf der überparteilichen Koordinierungsgruppe heißt es: "Nur gemeinsam werden die Arbeiterbewegung und die Umweltbewegung – national und international – erfolgreich sein. .. Wir (setzen) uns neben dem Umweltschutz für soziale Rechte, Recht auf Streik, sichere Arbeitsplätze und eine Umverteilung der Vermögen ein. Die Verursacher der Umweltkatastrophe sollen für die Schäden aufkommen. (...)

Den Focus werden wir auf die internationalen Großkonzerne und ihre Regierungen richten, die geleitet sind von Profit- und Machtinteressen. Wir fordern einen konsequenten und radikalen Umweltschutz und wirksame, konkrete Sofort- und Schutzmaßnahmen. (...) Antifaschistische Bewegung und Umweltbewegung gehören eng zusammen.

Die Umweltbewegung braucht Optimismus und positive Zukunftsvisionen einer lebenswerten Zukunft in Einheit mit der Natur – frei von Ausbeutung und Unterdrückung! (...)

In diesem Sinne rufen wir auf:

Unterstützt die Vorbereitung eines International Environmental Council 2026!

Nehmt an der Vorbereitungskonferenz teil! Beteiligt euch an der erweiterten Koordinierungsgruppe! Macht bis dahin Vorschläge für Land und Ort des International Environmental Council 2026!





Hier der Aufruf zum International Environmental Council 2026! (pdf)