Wie Medien manipulieren - Sind 80 Prozent der Straftäter Ausländer?

Deutsche Tatverdächtige werden hingegen unterproportional oft dargestellt: Ihr Anteil an Gewalt-Delikten beträgt in Fernsehberichten, die die Herkunft benennen, 15,8 Prozent, in Zeitungsberichten 18,0 Prozent. In der Polizeilichen Kriminalstatistik sind es hingegen 66,7 Prozent. Tatsächlich liegt der Anteil Deutscher einiges höher.

Das stellte Medienforscher Thomas Hestermann in umfangreichen Analysen fest¹.

So schüren viele Medien Hysterie gegen Ausländer – und rechtfertigen ihre ausländerfeindlichen Forderungen.

Diese Meinungsmanipulation ist Wasser auf die Mühlen der faschistischen AfD!