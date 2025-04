Bergleute haben international Stärke bewiesen

Mit verschiedenen Kämpfen in der Türkei und vor allem in Georgien haben wir als Bergleute unsere Stärke in Europa und darüber hinaus unter Beweis gestellt. Während in der Türkei die Bergleute gegen die Privatisierung kämpfen, wurden in Georgien 3500 Manganbergleute entlassen. Die Bergleute kämpfen gegen die Entlassungen. Dort war es von entscheidender Bedeutung, dass ein ständiger Austausch mit der ICG (Internationale Bergarbeiterkoordinierung, Anm. d. Red.) stattfand und immer noch stattfindet.

Für die Arbeiter in Georgien war es wichtig zu erkennen, dass sie nicht allein sind und internationale Unterstützung haben. Eine Methode war neben internationalen Solidaritätsbekundungen das Sammeln von Spenden durch die Europäische Streikunterstützungskoordination. Diese gingen an die Bergarbeiterinitiative in Chiatura und es wurden bereits über 5000 Euro gesammelt.



Ein trauriger Höhepunkt war jedoch das Massaker an über 200 Bergleuten in Stilfontein in Südafrika. Die Kleinbergleute wurden kriminalisiert und verhaftet, sobald sie an die Oberfläche kamen. Als sie der Verhaftung entgingen, indem sie nicht aus der Mine herauskamen, zerstörten sie (südafrikanische Polizei, Anm. d. Red.) die Eingänge zur Mine unter Tage. Es war ein neues Phänomen, faschistische Methoden gegen Bergleute einzusetzen, und es zeigt, welche Methoden in Zukunft eingesetzt werden. Immer mehr Regierungen auf internationaler Ebene neigen dazu, offene Repression und faschistische Methoden einzusetzen oder sogar zu regieren.



Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig stärken, auch über die 1. Europäische Konferenz hinaus. Es ist das Gegenmittel gegen den spaltenden Nationalismus, der versucht, uns für diese Politik zu gewinnen und uns gegeneinander auszuspielen.