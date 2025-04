CASTOR-Schiff hat Nordenham erreicht

Heute, um 5:20 Uhr, hat das Atommüll-Transportschiff „Pacific Grebe“ den niedersächsischen Hafen Nordenham erreicht. Im dortigen Rhenus-Midgard-Hafen werden nun sieben CASTOR-Behälter auf Schienenwaggons umgeladen, was mindestens einen Tag dauern wird.

Danach wird sich der Atommüllzug mit Geleitschutz auf seinen Weg über Bremen, Hannover, Göttingen, Fulda, Würzburg, Nürnberg und Landshut machen. Zielort für den hochradioaktiven Atommüll ist eine Zwischenlagerhalle am Atomkraftwerk Isar 2 in Niederaichbach. Dort werden die CASTOR-Behälter stehen, bis ein Endlager dafür benannt und in Betrieb genommen werden kann. Das wird laut Auskunft der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) nicht vor 2074 erfolgen.





Oda Becker (Physikerin und Expertin für Atommüll-Zwischenlager): "Eine Einlagerung in ein schlecht geschütztes Zwischenlager, das zudem keine ausreichenden Reparaturmöglichkeiten hat, ohne dass ein Zwischenlagerkonzept vorhanden ist, ist aus Risikoaspekten abzulehnen und behindert auch die erfolgreiche Suche nach einem Endlager."





Die Bürgerinitiative Arbeitskreis Wesermarsch ruft für den heutigen Dienstag, 1. April, zu einer weiteren Mahnwache auf dem Vorplatz des Nordenhamer Bahnhofs auf. Weitere Mahnwachen und Kundgebungen sind in Bremen, Göttingen und Niederbayern in Vorbereitung. Aktuelle Daten und Orte auf: www.castor-stoppen.de