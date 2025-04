Die EU - willfähriger Dienstleister der Monopole

In mindestens 20 Städten demonstrierten am Freitag in Italien tausende Studentinnen und Studenten gegen die Militarisierung und Aufrüstung in Italien und in der gesamten EU. Auch Lehrer und Lehrerinnen nahmen an den Demonstrationen teil. Sie protestieren gegen das 800 Milliarden Euro schwere EU-Aufrüstungs-Programm "Rearm Europe", während gleichzeitig die Ausgaben für Bildung gekürzt werden, z.B. in Italien. Italiens Bildungsminister Giuseppe Valditara (Lega) war zuletzt durch erhöhte Zuschüsse für Privatschulen und eine reaktionäre Überarbeitung der Unterrichtspläne aufgefallen. Vor dem Bildungsministerium in Rom wurde eine riesige Europa-Fahne verbrannt.