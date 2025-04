Erfahrungsaustausch zu weltweiten Kämpfen ist von besonderer Bedeutung

Am Sonntag, dem 6. April 2025, findet wie angekündigt das Webinar zur Diskussion und Vorbereitung des 1. Mai, des Internationalen Kampftags der Arbeiterklasse, statt. Interessanterweise boomten bei den letzten Webinaren, vor allem dem zum Internationalen Frauentag mit Rednerinnen, die Meldungen für Einleitungsbeiträge und waren die Webinare sehr gut besucht. Ausgerechnet zum 1. Mai gibt es gerade erst einmal zwei Meldungen. Dabei ist der Meinungs- und Erfahrungsaustausch zu den weltweiten Kämpfen und zur Lage der Arbeiterinnen und Arbeiter heute von besonderer Bedeutung.

Die Verschärfung der Ausbeutung, Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, Lohnsenkungen, Werkschließungen, Arbeitsplatzvernichtung mit Massenentlassungen, sexualisierte Gewalt gegen Frauen in Betrieben, Umstellung der Werke auf Kriegswirtschaft in den imperialistischen Ländern usw. ergeben tausend bedeutende Themen.



Einige Organisationen hatten in letzter Zeit selbstkritisch vermerkt, dass sie sich etwas von der Arbeiterklasse und der Arbeit in den Betrieben entfernt hatten. Jetzt ist die Stunde, sich länderübergreifend zu Lage und Kampf der Arbeiter zu verbinden!

Beteiligt euch aktiv daran und meldet Einleitungsbeiträge (fünf Minuten) an und beteiligt euch in jedem Fall auch aktiv an der freien Diskussion (drei Minuten). Bitte schreibt uns eure Meinung, gegebenenfalls Probleme und schickt eure Einleitungsbeiträge bis spätestens Freitag, 4. April, morgens an uns. Falls ihr selbst keine Zeit zur Teilnahme habt, könnt ihr uns auch Beiträge zum Verlesen schicken!

Solidarische und kämpferische Grüße

Das Webinar findet statt am 6. April um 14 Uhr MEZ. Hier findet ihr den Link für die Teilnahme

Hier die Reportage über das letzte Webinar der United Front, das am 23. Februar 2025 stattfand - Zusammenfassung und Links zu den ungekürzten Beiträgen