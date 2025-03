Das Veranstaltungsmotto ist: "Erfolgreiche Schritte gegen die Politik der verbrannten Erde durch die RAG". Wir werten den Prozess unseres Kumpels Jürgen Pfeiffer gegen die RAG aus. Er verlangt völlig zu Recht, dass der Anstieg des Grubenwassers in den stillgelegten Bergwerken gestoppt wird. Die damit transportierte Giftfracht, vor allem das krebserregende PCB, beschwört eine Trinkwasserkatastrophe für Millionen Menschen im Ruhrgebiet herauf.



Am 20. März hat mit breiter Unterstützung die Hauptverhandlung vor dem Landgericht Bochum stattgefunden. Statt die sachkundig und akribisch dargelegten Beweise der Klage zu würdigen, wurde sie vom Gericht abgewiesen. Es folgte einseitig dem sogenannten „Sachverständigen“, der einen solchen Titel zu Unrecht führt und wissenschaftlichen Ansprüchen Hohn spricht. Jürgen Pfeiffer hat mutig dagegen gehalten, was auch in der Presseberichterstattung gewürdigt wird. Wir wollen das alles bewerten sowie die Schlussfolgerungen und Lehren daraus ziehen.



Dann geht es um die nächste Runde gegen VIVAWEST. Unser Kumpel Andreas wehrt sich gegen eine ungerechtfertigte Mieterhöhung, wozu ein Ortstermin des Gerichts stattgefunden hat.



Schließlich wollen wir auch über die Unterstützung der kämpfenden Bergleute von Chiatura in Georgien beraten und den 1. Mai vorbereiten.

Weitere Treffen am dritten Dienstag im Monat, um 18,30 Uhr, am 20. Mai, 17. Juni, 15. Juli, 16. September, 21. Oktober und 18. November.