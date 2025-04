Faschistischer Kulturkampf

Nichts weniger als das Umschreiben der US-Geschichte im Sinne der faschistischen Trump-Clique ist das Ziel. Per Dekret ordnet Trump an und beauftragt seinen Vize J.D.Vance damit, staatliche Museen und Ausstellungen von "unangemessener Ideologie" zu säubern, sprich von jeder Aufarbeitung der rassistischen, sexistischen und unterdrückerischen Momente der US-Geschichte. Von denen es bekanntlich nicht zu wenige gibt.



Um nicht im Unklaren zu bleiben, will Trump auch Denkmäler und Bauten wieder errichten lassen, die den führenden Personen der Südstaatenarmee im amerikanischen Bürgerkrieg 1861 bis 1865 huldigen. Bekanntlich verteidigten die Südstaaten damals die Sklaverei. Im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung im Jahr 2020 wurden einige davon entfernt.



US-Kriegsminister Pete Hegseth treibt diese Geschichtsfälschung im Pentagon voran. Da Diversität, Fairness und Inklusion die neuen Feindbilder der Trump-Kämpen sind, werden gerade Tausende Daten und Bilder aus dem öffentlichen Internetarchiv des Pentagons gelöscht. Unter anderem des schwarzen "Kriegshelden" Charles Calvin Rogers, der mit der Medal of Honor die höchste Auszeichnung der US-Armee erhalten hatte. Schwarze "Helden" - selbst wenn sie als US-Soldat die imperialistischen Interessen der USA im ungerechten Krieg gegen das tapfere Volk von Vietnam mit der Waffe in der Hand durchsetzen wollten - werden wohl unter der neuen US-Führung nicht so gerne gesehen... .



Vor wenigen Wochen protestierten erst in den USA Tausende Wissenschaftler und Lehrer gegen die Trumpschen Eingriffe in Forschung und Wissenschaft. Nicht nur in den USA, sondern in allen Ländern muss der Kampf dagegen geführt werden, die faschistische Weltanschauung zur ideologischen Grundlage der Gesellschaft und in der Erziehung der Jugend zu machen. Die Bände der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG, "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise", Band 36 bis 39 sind unerlässliches Handwerkszeug dafür.

