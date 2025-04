Fehlende Plätze in Frauenhäusern

Tausende Menschen gingen am Dienstag in Südafrika auf die Straße, um Gerechtigkeit einzufordern für ein siebenjähriges Mädchen, das im vergangenen Oktober in der Ostkap-Provinz vergewaltigt worden war. Bis heute wurde jedoch noch niemand angeklagt! Demonstriert wurde in Kapstadt (2.000), Durban (500), Pretoria und Johannesburg. Die Demonstranten, darunter Studenten und Schüler und viele Mütter mit Kindern, fordern ein schnelleres Handeln der Polizei und die Verhaftung des Vergewaltigers. Die Demonstranten äußern massive Kritik am Justizsystem in Südafrika. Südafrika kämpft mit hohen Missbrauchsraten gegen Frauen und Kinder. Nach Angaben der Vereinten Nationen wird eine von drei Frauen im Land im Laufe ihres Lebens körperlich oder sexuell missbraucht. Nur wenige Täter werden vor Gericht gestellt. Von den 42 500 Vergewaltigungen, die im Jahr 2023-24 gemeldet wurden, waren nach Angaben der Polizei 17.100 Opfer Kinder. Im selben Jahr brachte die Nationale Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben nur 449 Fälle von Kindervergewaltigung vor Gericht.