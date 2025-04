Film mit Gabi Fechtner anschauen und diskutieren „Warum die MLPD revolutionär ist“

Wir haben diesen sowohl in der Gruppe als auch einzeln mit einem Aktivisten des Jugendverbands REBELL, einem neuen Kandidaten und einem Sympathisanten angeschaut und werden dies mit weiteren fortsetzen.



Der Film regt zur Diskussion verschiedener wesentlicher Fragen an: Warum ist eine grundsätzliche Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse notwendig? Was sind Monopole? Was ist Ausbeutung? Was meint die MLPD, wenn sie von einem revolutionären Weg spricht, aber auch „Wer war Lenin?“. Wie steht die MLPD zur Religion?



Bewährt hat sich dabei auch die Methode von Einzelgesprächen, um auf spezielle Fragen und Meinungen einzugehen. Es ist ratsam, den Film mehrmals zu stoppen, um die einzelnen Fragen und Meinungen zu erfassen und zu diskutieren. Wir wollen dies fortführen und können dies als eine Methode zur Festigung erreichter Erfolge empfehlen.

Hier gibt es den Film auf Youtube