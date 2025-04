Gedenken an die Märzkämpfer der Roten Ruhrarmee

1920 bis 2025: Nichts ist vergeben - Niemand ist vergessen

Unter diesem Motto versammelten sich am 30. März um die 20 Teilnehmer am „Grab in der Haard“ bei Hamm-Bossendorf. Die Redner würdigten in ihren Beiträgen den Kampf der 34 gefallenen Kämpfer der Roten Ruhrarmee. Sie riefen dazu auf, ein Zeichen zu setzen, für einen gemeinsamen Widerstand im Kampf gegen Faschismus und Krieg!

Pressmitteilung von Kumpel für AUF / Regionalgruppe Im Vest