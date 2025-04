Gedenken an die Rote Ruhrarmee in Hagen

Ich möchte heute ein wichtiges Thema ansprechen, das uns alle betrifft: die Bedeutung der roten Ruhrarmee von 1920 in Hagen. Diese Bewegung war nicht nur ein bedeutender Teil unserer Geschichte, sondern auch ein Symbol für den Kampf um soziale Gerechtigkeit und die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Rote Ruhrarmee hat in einer Zeit des Umbruchs und der Unsicherheit für Hoffnung und Veränderung gesorgt.



Leider stoßen wir heute auf Widerstände, wenn es darum geht, diese wichtige Episode unserer Geschichte zu würdigen.



Am Rembergfriedhof in Hagen (größter Friedhof im Stadtgebiet) fand kürzlich eine Ehrung am Denkmal statt, bei der Genossinnen und Genossen der MLPD am Gedenkort der Roten Ruhrarmee eine kämpferische Rede hielten und einen zeitlichen Bezug zu den aktuellen Herausforderungen herstellten. Es ist wichtig, dass wir diese Erinnerungen wachhalten und die Lehren aus der Vergangenheit ziehen.

In diesem Zusammenhang wollte ich meinen Sohn dazu ermutigen, ein freiwilliges Referat über die Rote Ruhrarmee in der Schule zu halten. Ich erklärte ihm, wie die Hagener Genossinnen und Genossen den Kampf weit über die Stadtgrenzen hinaus aufgenommen haben und wie bedeutend es ist, diese Geschichte zu erzählen. Nach einigem Zögern konnte ich ihn überzeugen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und die Mühe eines Referates auf sich zu nehmen. Wir fotografierten die Gedenkstätte, die Karnznierlegungen und wollten zum Stadtmuseum.



Leider stieß er bei seiner Geschichtslehrerin auf Ablehnung, als er das Thema vorschlug (insgesamt zweimal). Sie meinte, dass es nicht zum aktuellen Lehrplan passe. Diese Reaktion hat mich besorgt, denn ich sehe die Notwendigkeit, gerade in Zeiten von Kriegsgefahr und globalen Konflikten, die Lehren aus der Geschichte zu reflektieren und zu diskutieren. Es ist wichtig, dass wir uns mit den Kämpfen der Vergangenheit auseinandersetzen, um die Herausforderungen der Gegenwart besser zu verstehen.

Ich hoffe, dass wir gemeinsam die Bedeutung der Roten Ruhrarmee und ihrer Ideale in Erinnerung behalten und uns für eine gerechtere Zukunft einsetzen.