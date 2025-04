Krieg in Nahost

Mord an Rettungskräften in Gaza durch israelisches Militär

Am 23. März wurden 15 Rettungssänitäter in Gaza während ihres Rettungseinsatzes kaltblütig vom israelischen Militär ermordet. Ihre gefundenen Leichen waren in einem Massengrab verscharrt worden, das in dieser Woche freigelegt wurde. Auch die Fahrzeuge, mit denen die Rettungskräfte an den Einsatzort gekommen waren, lagen verschüttet unter der Erde.

hs