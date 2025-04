Heidi Reichinnek zu Besuch bei Maischberger

Als Hedi Reichinnek jetzt in der Talkshow "Maischberger" im Streit mit Wolfgang Kubicki (FDP) diesem von einem sozialpolitischen Standpunkt aus Kontra gab, rieb man sich verwundert die Augen. Grundsatzkritik am Kapitalismus? Fehlanzeige. US-Präsident Donald Trump wisse offensichtlich auch nicht, was er mache. Keiner verstünde das; sie habe das Gefühl, es ginge ihm nur um Rache. Kein Wort von Konkurrenzkampf oder von Imperialismus. Die Industrie und die Wirtschaft in Deutschland müsste man mit staatlichen Investitionen stärken – also noch mehr Steuergelder an Großkonzerne?! Kein Wort der Kritik an der deutschen Industrie und ihren Eigentümern! Kein Wort mehr von Klassenkampf, stattdessen bräuchte die Industrie "Sicherheit". SPD 2.0?