Die Geschichte beginnt Ende des 19. Jahrhunderts in Schottland: Drei Cousinen aus dem adligen Clan der Hards streben nach Höherem. Während Ailis die Sterne erkunden will, träumt Donella vom Ballonflug und Haily vom Starruhm auf der Bühne. In der ersten schottischen Mädchenschule werden die Schülerinnen tatsächlich auf ein mögliches Studium vorbereitet. Die junge Emily, die aus einer Dienstbotenfamilie stammt, darf die drei Cousinen dorthin begleiten. Was zunächst wie ein Glücksfall für Emily anmutet, ist an eine ungute Bedingung geknüpft. Aber erst einmal scheint ihnen die Welt offenzustehen. Doch dann nimmt das Schicksal für eine der Frauen eine unerwartete Wendung, und die vier werden in alle Winde zerstreut … .



Ein beeindruckender historischer Roman, der starke und mutige Frauen am Ende des 19. Jahrhunderts porträtiert: Vier Frauen, ihre Träume und der Weg der Verwirklichung derselben. Immer wieder steht eine der Frauen im Mittelpunkt, ihre Wege kreuzen sich auf verschiedene Weise. Es kommt deutlich zum Ausdruck, wie die Frauen in eine untergeordnete Rolle gedrängt und behandelt wurden, doch diese Frauen steckten sich große Ziele und überwanden bestimmte eigene und gesellschaftliche Denkweisen im damaligen Frauenbild. Das Buch ist spannend, und den weiteren Lebensweg dieser Frauen kann man in weiteren zwei Büchern verfolgen.



Sarah Lark, Himmelsstürmerinnen – Wir greifen nach den Sternen

Taschenbuch

576 Seiten

Preis: 13,99 €

ISBN: 978-3-404-19394-3

Zu bestellen unter

www.people-to-people.de

bestellung@people-to-people.de

Tel.: 0201 25915

oder erhältlich im

Ladengeschäft People to People

Hauptstr. 40

45879 Gelsenkirchen