Kommt zur Pfingststudienfreizeit des REBELL!

Wir lesen gemeinsam das Buch der MLPD „Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur".



Wir lernen gemeinsam, wie man sich so einen wissenschaftlichen Text erarbeitet. Es wird den halben Tag gelesend und über den Inhalt des Buches diskutiert. Den Rest des Tages machen wir gemeinsam einen Baueinsatz, Sport, einen Aufbaueinsatz in der Region und genießen die wunderschön Natur um Blaubeuren. Abends organisieren wir ein schönes Abendprogramm mit Lieder-, Film- und Spieleabenden. Außerdem kochen wir gemeinsam und organisieren die ganze Woche selbst. Die Woche ist eine tolle Gelegenheit, Freunde wieder zu treffen oder neue kennenzulernen!



Das Buch befasst sich ganz besonders mit Fragen, die Jugendliche tagtäglich beschäftigen: vom Sport, bis zu den Sozialwissenschaften, der Kindererziehung, der Kultur bis hin zur Religion ist alles dabei. Dieses Buch hilft, sich in all diesen Fragen selbständig zu orientieren und den eigenen Kopf zu gebrauchen.



Es greift die berechtigten Bedürfnisse nach Freizeit, Erholung und einem kulturvollen Zusammenleben auf – und polemisiert gerade deshalb gegen die zunehmende Dekadenz wie mit Sexismus, Pornografie und Drogenkonsum und die Philosophie des »Laissez-faire«.



Wie würden alle diese Fragen in einer sozialistischen Gesellschaft behandelt? Wie organisieren wir schon heute im REBELL eine anziehende rebellische Kulturarbeit oder eine proletarische Erziehung der Kinder? Lasst uns die Studienfreizeit zum Lesen und Diskutieren nutzen!



Die Kosten für die Woche inklusive Verpflegung sind: 130 € pro Person. Der Beitrag wird vor Ort bezahlt. Wir organisieren eine gemeinsame Anreise vom Rebellischen Musikfestival und einen Transfer vom Bahnhof. Das Buch könnt ihr vor Ort kaufen. Nach der Anmeldung unter geschaeftststelle@rebell.info oder bei der REBELL- oder MLPD-Gruppe in eurer Stadt erhaltet ihr eine Anmeldebestätigung mit allen wichtigen Infos. Gebt bei der Anmeldung bitte euren Namen, euren Ort und die Telefonnummer, sowie (Ernährungs-)besonderheiten an.

Hier der Einlaungsflyer