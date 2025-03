Miami: "Menschenunwürdige Zustände in Abschiebegefängnis"

Am Samstag versammelten sich Hunderte Menschen in Miami im US-Bundesstaat Florida vor dem Krome-Abschiebegefängnis, um gegen die dort herrschenden Zustände und die Abschiebepolitik unter Präsident Trump zu protestieren. Das Gefängnis ist völlig überfüllt; es gibt nicht genügend Betten und miserable hygienische Verhältnisse. Im Laufe des Tages versammelten sich immer mehr Demonstranten vor dem Gebäude und forderten lautstark, die demokratischen Rechte in den USA zu verteidigen. Viele Demonstranten trugen Schilder mit Motiven von Personen, die von der Einwanderungsbehörde ICE festgenommen worden waren, darunter Mahmoud Khalil, ein palästinensischer Aktivist und Student der Columbia University, der Anfang des Monats in Manhattan festgenommen worden war.