Bedeutung des Streikrechts und das Selbstbewusstseins als Arbeiterin oder Arbeiter

Belgien – dort führten die Gewerkschaften am 31. März gegen das reaktionäre Programm der Regierung mit Kürzungen bei Renten, Sozialleistungen und Löhnen zugunsten massiver militärischer Aufrüstung landesweit einen Generalstreik! Glückwunsch!



Aufgrund eines massiv eingeschränkten Streikrechts hierzulande scheint das bisher fast unmöglich. Die belgischen Arbeiter wären in Deutschland Kriminelle!

Besonders bestreikt wurden in Belgien der Flugverkehr, öffentliche Verkehrsmittel und in 40% der Schulen fiel der Unterricht aus. Einkaufsgeschäfte blieben wegen Streik geschlossen sowie bei Volvo-Trucks in Gent standen die Bänder still. Es geht darum die erkämpften Errungenschaften der Arbeiter zu beschneiden. Sonntagsarbeit soll wie ein normaler Arbeitstag entlohnt werden. Der Nachtarbeitstarif soll erst ab Mitternacht gelten. Die Arbeitslosenunterstützung soll begrenzt und ein vorzeitiger Renteneintritt soll mit Rentenkürzungen abgestraft werden. Also ein Programm, wie es die deutschen Unternehmerverbände letzte Woche auch gefordert haben. Völlig zurecht haben die belgischen Arbeiter dagegen gestreikt.

Wir Arbeiter sind nicht Kriminelle – wir brauchen ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht!



Verdi forderte ursprünglich für seine 2,5 Millionen Mitglieder 8 Prozent mehr Lohn im öffentlichen Dienst, mindestens 350 Euro mehr und 3 zusätzliche Arbeitstage. Aufgrund der hohen Inflation, die mindestens 20 Prozent im Niedriglohnbereich ausmacht, Arbeitshetze und Arbeitsverdichtung sowie Milliarden Überstunden sind die Forderungen der Gewerkschaft Verdi mehr als berechtigt.Das ganze liegt nun hier Deutschland wegen einer sogenannten Schlichtung auf Eis! Solange besteht Friedenspflicht – in anderen Worten: absolutes Streikverbot.

Wir müssen gerade angesichts der drohenden Politik der Monopole um unsere Rechte kämpfen, damit wir als Arbeiter, Arbeiterinnen, als Angestellte unsere Stärke ausspielen können – nicht nur für Löhne auch die politische Richtung in die unser Land geht. Alle Arbeiter und Angestellten sollten sich deshalb landesweit solidarisieren und für ihre Interessen streiken, da Solidarität gewinnt. Wir von der Montagsdemo stehen für ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht.

Wir machen uns keine Illusionen: die meisten Forderungen der Arbeiter können im Kapitalismus nur bedingt erkämpft werden, da das System nur auf den Profit fixiert ist. Unsere Erfolge werden uns immer wieder genommen. Arbeiterrechte und Umweltschutz können nur im Sozialismus konsequent gewährt und realisiert werden, da der Mensch sowie die Umwelt im Mittelpunkt steht und nicht der Profit.