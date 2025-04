Ostermarsch 2025: Dauerhafter Weltfrieden setzt den echten Sozialsmus voraus

Die MLPD Baden-Württemberg unterstützt und unterzeichnet den Aufruf zum Ostermarsch 2025 „Friedensfähig statt kriegstüchtig! Aufstehen für eine soziale und gerechte Welt!“ und wird sich am Ostermarsch am Karsamstag in Stuttgart aktiv beteiligen.

Nach dem Beschluss des noch alten Bundestags, die Schuldenbremse zugunsten eines „Sondervermögens“ für Aufrüstung und Infrastruktur zu lockern und angesichts der neuen Dimension des Wettrüstens aller imperialistischen Länder ist das Motto: „Friedensfähig statt Kriegstüchtig“ und die Forderungen an die neue Bundesregierung brandaktuell.

Die Militarisierung der gesamten Gesellschaft und eine psychologische Kriegsvorbereitung werden vorangetrieben, nach dem Motto: „Wir müssen uns verteidigen und dafür aufrüsten“.



Die MLPD trägt dazu bei, dass sich der Ostermarsch durch Stuttgart an die Passantinnen und Passanten, Anwohnerinnen, Anwohner und besonders die Jugend wendet, um die Überzeugungsarbeit gegen Militarisierung und das Vorantreiben der Kriegswirtschaft in Deutschland und Europa zu stärken. In Betrieben und Gewerkschaften, in unserer Umweltarbeit und in den Wohngebieten, in denen wir arbeiten, mobilisieren wir zu den Ostermärschen in Baden-Württemberg.

Die Trump-Regierung fördert weltweit die faschistische Gefahr, die untrennbar mit Hochrüstung und Weltkriegsvorbereitung verbunden ist. Deshalb muss der Kampf für Frieden und Völkerfreundschaft und gegen die akute faschistische Gefahr zusammenkommen. Die MLPD setzt sich dafür ein, dass sich alle demokratischen, fortschrittlichen und revolutionären Organisationen, Parteien und Personen für die gemeinsame Sache zusammenschließen.

Auch angesichts der globalen Umweltkatastrophe und der Gefahr eines Atomkrieges ist die Botschaft des Ostermarsches: „Unsere Welt braucht Frieden“ dringlicher denn je. Die MLPD setzt sich für eine Friedensbewegung ein, die sich gegen jede imperialistische Aggression richtet. Kriege sind eine Gesetzmäßigkeit im kapitalistischen / imperialistischen Weltsystem. Deshalb setzt dauerhafter Weltfrieden dessen Überwindung und den echten Sozialismus / Kommunismus voraus.

Hier gibt es die Pressemitteilung als pdf-Datei