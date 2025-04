Internationalismus Live: „Aufruhr gegen Faschismus in der Türkei“

Siehe auch Rote-Fahne-News-Artikel Internationalismus-Live-Veranstaltung: Aufruhr gegen Faschismus in der Türkei

Veranstalter ist das Internationalistische Bündnis. Es hat eine aktuelle Pressemitteilung zu der Veranstaltung veröffentlicht, die Rote Fahne News hier dokumentiert:

Die Massenproteste gegen das Erdoğan-Regime in der Türkei reißen nicht ab und entwickeln sich zu einem landesweiten Aufruhr gegen Faschismus. Das Internationalistische Bündnis gegen Rechtsentwicklung, Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung lädt aus diesem Anlass am 9. April zu einer Podiumsdiskussion ein. Sie findet von 18.30 Uhr bis ca. 21.15 Uhr in der Horster Mitte in Gelsenkirchen statt.

Auf dem Podium sind Vertreter von türkischen und kurdischen Migrantenorganisationen mit engsten Verbindungen in die Türkei sowie internationalistisch tätige und revolutionäre deutsche Organisationen. Bisher werden auf dem Podium sein: Süleyman Gürcan für die Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa (ATIK), ein Vertreter der Plattform für die Einheit der Arbeiter und die Brüderlichkeit der Völker (BIR-KAR), Burak Nom von der Arbeiterpartei der Türkei (TIP), Gabi Fechtner für die MLPD und Mustafa Agir Birhimeoglu, zuständig für Außenbeziehungen im kurdischen Verein. Angefragt sind weitere Vertreter aus der türkischen und kurdischen Bewegung und der Partei "DIE LINKE, u.a. Leyla Imret / DEM, frühere Bürgermeisterin von Cizre.





Bei den Massenprotesten geht es um viel mehr als einen Machtkampf zwischen der Erdoğan-Partei AKP und der Partei des abgesetzten Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu, CHP. Die wirtschaftliche Lage der Massen ist katastrophal, mit Inflationsraten von über 80 Prozent. Der Gewerkschaftsverband DISK hatte zu einem halbtägigen Streik aufgerufen und in den letzten Monaten finden trotz Verbot Streiks in verschiedenen Branchen statt.

Wie die Arbeiter- und Volksbewegung in der Türkei unterstützen? Was ist die Perspektive der Proteste? Wie ordnet sich das in die globale Entwicklung ein? All das werden zu diskutierende Fragen sein. "Für's Herz' werden türkisch-deutsche Lieder gespielt und für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Veranstalter bemühen sich um eine Übersetzung Deutsch-Türkisch auch für Besucher.

Flyer zur Veranstaltung in der Web-Version

Flyer zur Veranstaltung in der Druck-Verrsion