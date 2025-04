Reisepass des Ex-Königs beschlagnahmt

... Nach den Demonstrationen und der Veröffentlichung der Erklärung unserer Partei hat es in Nepal viele neue Entwicklungen gegeben.

Etwa einhundert Royalisten wurden verhaftet, und die Regierung geht gegen sie vor. Auch der Reisepass des ehemaligen Königs wurde beschlagnahmt. Der Premierminister hat ein parteiübergreifendes Treffen einberufen, um die Herausforderung durch die Royalisten anzugehen, an dem auch unsere Front, die Nationale Volksfront, teilgenommen hat. Die Royalisten planen eine landesweite Bewegung, um ihren rückschrittlichen Forderungen nach Wiedereinführung der Monarchie, der Umwandlung Nepals in eine Hindu-Nation und der Freilassung ihrer Führer und Mitarbeiter Nachdruck zu verleihen. In Anbetracht der Gesamtsituation scheint ihre Position jedoch sehr geschwächt zu sein, und es bestehen kaum Aussichten auf Erfolg.

Vor einigen Tagen traf sich der ehemalige König mit dem Ministerpräsidenten von Uttar Pradesh, Indien, Adityanath Yogi. Nach ihrem Treffen gab der ehemalige König eine Erklärung ab, in der er die Bevölkerung Nepals aufforderte, seine Mission zu unterstützen. Seitdem sind die Royalisten im Lande aktiver geworden. Offensichtlich haben sich ihre Aktivitäten verstärkt, nachdem sie von den Hindu-Fundamentalisten in Indien unterstützt wurden.

Die Royalisten demonstrierten sogar mit Fotos von Adityanath, dem Ministerpräsidenten von Uttar Pradesh, neben denen des entthronten Königs von Nepal.

Jüngste Hinweise deuten darauf hin, dass die gewalttätigen Demonstrationen geplant waren, um die Macht zu übernehmen, ähnlich wie in Bangladesch. Der Plan war, die Regierung durch gewaltsame Massendemonstrationen zu stürzen und den ehemaligen König wieder einzusetzen. Vor einigen Tagen bildeten sie ein gemeinsames Aktionskomitee, um die Demonstrationen zu organisieren, und ernannten einen berüchtigten Gangster zum Anführer für diesen Tag. Nach den Demonstrationen ist er untergetaucht, und die Polizei sucht nach ihm. Es wird vermutet, dass er nach Indien geflohen ist. Die Royalisten scheinen zwar geschwächt zu sein, aber die Möglichkeit, dass Indien sie bei der Wiederherstellung der Monarchie und der Umwandlung Nepals in eine Hindu-Nation unterstützt, ist nicht von der Hand zu weisen.

In diesem Zusammenhang betont unsere Partei, dass sich alle Kräfte, die das republikanische System und den Säkularismus unterstützen, zusammenschließen müssen. Das vom Premierminister einberufene Allparteientreffen ist ein positiver Schritt in diese Richtung. Es gibt jedoch viele Widersprüche zwischen den verschiedenen politischen Parteien, die den Republikanismus und den Laizismus unterstützen, die die Einheit zwischen ihnen geschwächt haben. Wir haben immer betont, dass angesichts der Gefahr eines Rückschritts alle politischen Parteien in Nepal lernen sollten, ihre Einheit trotz ihrer Streitigkeiten zu stärken. Was unsere Partei anbelangt, so haben wir diesen dialektischen Ansatz konsequent verfolgt.

Die anderen Parteien räumen jedoch oft kleineren politischen Fragen Vorrang ein, was den reaktionären Kräften immer wieder hilft, ihre Position zu stärken. Nichtsdestotrotz sind wir der Meinung, dass die Bedrohung durch reaktionäre Kräfte in der gegenwärtigen politischen Situation in Nepal nicht verharmlost werden darf. Die demokratische Bewegung bleibt entscheidend, und wir müssen sie ernst nehmen. Wenn die rückschrittlichen Kräfte an die Macht kommen, werden sie die Geschichte Nepals um viele Jahrzehnte zurückwerfen, und wir werden einen langen und schwierigen Kampf zu bestehen haben. Während wir uns bemühen, uns mit verschiedenen politischen Kräften für die Sache der Republik und des Säkularismus zu vereinen, können und sollten wir die Widersprüche und Kämpfe, die wir mit ihnen haben, nicht übersehen. Es ist nicht auszuschließen, dass verschiedene imperialistische Kräfte die Royalisten unterstützen, was die gesamte politische Situation in Nepal in eine neue Richtung lenken könnte. Bis jetzt sind jedoch keine imperialistischen Kräfte gekommen, um den ehemaligen König und die Royalisten zu unterstützen.