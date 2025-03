Royalistische Kräfte randalieren - zwei Tote

Die gewalttätige Form, die die royalistische Demonstration heute, am 28. März 2025, angenommen hat, wird von der NCP (Mashal) scharf verurteilt. Es besteht kein Zweifel, dass das Ziel ihrer Bewegung durch solche Aktivitäten nicht nur die Errichtung einer Monarchie im Land ist, sondern auch die vollständige Abschaffung der Demokratie und die Errichtung eines autokratischen und faschistischen Regimes.



Angesichts des Charakters ihrer heutigen Demonstration ist klar, dass im Falle der Wiedereinführung der Monarchie im Lande Terror und Unterdrückung die Folge wären. Davon wurde uns ein klares Bild vermittelt. In einer solchen Situation müssen sich die Anhänger der Demokratie, des Republikanismus und des Säkularismus zusammenschließen und sich dem Kampf anschließen, um den Versuch, die Monarchie im Lande wiederherzustellen, vollständig zu vereiteln. Die NCP (Mashal) betont, dass sich die Anhänger der Demokratie, des Republikanismus und des Laizismus dem Kampf gegen die Gefahr der Wiedereinführung der Monarchie anschließen müssen. ... Wir sind davon überzeugt, dass das nepalesische Volk derartige reaktionäre, anarchistische oder terroristische Aktivitäten auf keinen Fall unterstützen wird, und das Volk wird einen starken Kampf dagegen führen. Das nepalesische Volk, das seit fast einem Jahrhundert gegen die absolute Monarchie und verschiedene Formen der Regression kämpft, wird unter keinen Umständen zulassen, dass der bösartige Versuch, die Monarchie wiederherzustellen, Erfolg hat.



Die heftigen Reaktionen, die bereits von verschiedenen Gruppen des Volkes gegen ihre reaktionären und anarchistischen Aktivitäten gekommen sind, lassen keinen Zweifel daran, dass sich das nepalesische Volk der Wiedereinführung der Monarchie entschieden widersetzen wird. Die Newar-Gemeinschaft hat bereits heute deutlich gemacht, dass eine Hindu-Nation und eine Monarchie für sie nicht akzeptabel sind. Wir unterstützen ihre Erklärungen voll und ganz und bringen unsere tiefe Überzeugung zum Ausdruck, dass sich auch andere Gemeinschaften des Landes für Republikanismus und Säkularismus aussprechen werden. ...



Aber heute betont unsere Partei die Notwendigkeit, dass alle Kräfte, die den Republikanismus und den Laizismus unterstützen, aus den gewalttätigen und faschistischen Demonstrationen der Royalisten lernen und ihre Solidarität stärken, um vereint im Kampf gegen den Rückschritt voranzukommen. ... Die Lösung der Probleme des Landes und des Volkes wird nicht in der Rückkehr zur Monarchie liegen, die sich in der Geschichte weltweit als falsch erwiesen hat. Stattdessen wird sie durch ein höheres und fortschrittlicheres demokratisches System gefunden werden. Deshalb müssen wir den Kampf für eine höhere und fortschrittlichere Form der Demokratie intensivieren und alle Versuche, zur Regression zurückzukehren, hart bekämpfen. ... Die royalistischen Führer hatten das Volk offen zum gewaltsamen Kampf aufgerufen. Daher ist es offensichtlich, dass der ehemalige König direkt an der Bewegung beteiligt ist. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass eine solche Bewegung ihrerseits von dem Ziel angetrieben wurde, das republikanische System vollständig zu stürzen und sofort die Herrschaft des Königs wiederherzustellen. Ihr Plan ging jedoch nicht auf, und die Führer der Royalisten mussten fliehen und sogar die für diesen Tag anberaumte Massenversammlung abbrechen.