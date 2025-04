Truckenthal: Subbotnik im April

Unterbrochen durch den erfolgreichen Wahlkampf, könnt Ihr Euch nun wieder auf den ersten Subbotnik im Jahr 2025 freuen! Die Regierung reißt ein, wir bauen auf und erhalten! Wir helfen, dass weiter gut in die Saison gestartet werden kann!

Dazu ist natürlich ein ansehnliches Gelände als erster Gruß an die Gäste angesagt. Deshalb:

Wie immer zum Jahresbeginn fallen Arbeiten im Gelände an. Außerdem wollen wir putzen, reparieren und instand setzen, u. a.: Wer kann, wird gebeten, Werkzeuge / Geräte (Akkuschrauber) mitzubringen. Immer willkommen ist auch die Unterstützung in der Küche, beim Kochen oder Spülen an diesen Tagen.



Euch erwartet ein wunderschöner Subbotnik … und ein kulturvoller Abend am Samstag! Bringt gerne Musikinstrumente mit. Auch unsere ROTFÜCHSE sind herzlich willkommen. Am Sonntag wollen wir auch Sport treiben usw.

Kosten

Reisekosten (Fahrkarte oder 0,25 Euro pro km) übernimmt der Ferienpark (mindestens ein voller Tag Teilnahme am Subbotnik). Für Unterkunft und Verpflegung fallen 12 Euro pro Tag an. Das deckt nicht die Kosten, die bei 29 Euro liegen, weshalb Spenden willkommen sind. Bettwäsche kostet einmalig 10 Euro Leihgebühr (verpflichtend im Haus der Solidarität). Feierabendgetränke gehen extra. Anreise am Freitagabend ist möglich und sinnvoll.



Bitte meldet Euch umgehend an, damit der Ferienpark planen kann! Nicht bis zum Anmeldeschluss warten! Je früher, desto besser!

Anmeldung beim Ferienpark in Truckenthal oder der MLPD:

Ferienpark Thüringer Wald, Im Waldgrund 1, 96528 Schalkau, Tel.: 036766 84762

info@ferienpark-thueringer-wald.de

MLPD Bayern, Adam-Klein-Str. 23, 90429 Nürnberg, Telefon: 0911 2723459

bayern@mlpd.de

Anmeldeschluss: Sonntag, 6. April 2025.