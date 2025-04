Unter anderem: Süleyman Gürcan für die Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa (ATIK), ein Vertreter der Plattform für die Einheit der Arbeiter und die Brüderlichkeit der Völker (BIR-KAR), Burak Nom von der Arbeiterpartei der Türkei (TIP), Gabi Fechtner für die MLPD und Mustafa Agir Birhimeoglu, zuständig für Außenbeziehungen im kurdischen Verein. (Siehe auch hier)

Interessant berichtet Evrensel, eine linke türkische Tageszeitung, über einen Streik bei Temel Conta in Izmir. Der Artikel "Notizen zu einer Streikpostenkette: Ein Blick hinter die Kulissen" gibt einen guten Einblick in die Stimmung in der türkischen Arbeiterklasse:

Mit den Worten "Unsere einzige Stärke ist unsere Arbeit" betonen die streikenden Arbeiter von Temel Conta (Autoteilehersteller), dass die Macht der Produktion gegen den Prozess eingesetzt werden muss, der mit İmamoğlus Verhaftung begonnen hat.

"Wir sehen nur den Menschen auf der Bühne, jetzt müssen wir hinter die Kulissen schauen. Denn wenn die Bühne abgeht, ist die Veranstaltung nicht zu Ende, die Leute hinter der Bühne bringen eine weitere Person mit und die Veranstaltung geht wieder weiter. Deshalb müssen wir den ganzen Backstage-Bereich verändern, nicht die Bühne." Diese Worte gehören der Arbeiterin Sinem Kaya von Temel Conta, die seit 118 Tagen für das Recht auf Arbeit und Gewerkschaften streikt. ...

Die Arbeiter sind der Meinung, dass es wichtig ist, die Macht, die aus dem Konsum kommt, zu nutzen und den Boykott fortzusetzen, aber sie weisen vor allem darauf hin, dass die einzige Macht gegen die Usurpation erworbener Rechte wie das Recht, zu wählen und gewählt zu werden, oder die Verhinderung der Ausübung des erworbenen Rechts während ihres Lebens die Macht ist, die aus der Produktion kommt.

"Wir streiken seit 115 Tagen, wofür? Wir kommen nicht über die Runden, die Löhne sind sehr niedrig und wir arbeiten unter schlechten Bedingungen. Wir sind gewerkschaftlich organisiert, wir können unser Recht nicht nutzen, der Chef sagt: 'Ich erkenne eure Gewerkschaft nicht an, ich werde mich nicht mit euch zusammensetzen und einen Vertrag unterzeichnen', dafür gibt es keine Sanktion. Diejenigen, die keine Sanktionen dagegen verhängen, verhaften die gewählten Bürgermeister in Istanbul und ernennen Treuhänder der Gemeinden. Seit Tagen füllen Millionen die Straßen des Landes. Wozu? Um das Wahlrecht, das Recht zu wählen und gewählt zu werden, zu schützen. Diese beiden Kämpfe sind grundlegend miteinander verknüpft. Deshalb sind die Aufrufe zum Generalstreik und zum allgemeinen Widerstand so wichtig."

Sinem Kaya sagte: "Unsere einzige Stärke ist unser Schweiß und unsere Anstrengung. Also müssen wir die Kraft nutzen, die aus unserer Arbeit kommt. Junge Menschen haben den Weg geebnet, wir sind sehr glücklich, jetzt müssen wir uns als Eltern darum kümmern."

Die Arbeiterinnen sagen, es sei nicht richtig, dass Arbeiter und Arbeiter so zerstreut sind, wenn das Kapital so organisiert und geplant ist. Kaya sagte: "Zum Beispiel fanden am 8. März separate Proteste statt. Unser Hauptproblem ist jedoch ein allgemeines. Obwohl es Differenzen gab, musste ein umfassender und vereinter Kampf organisiert werden."