Warm Up fürs Rebellische Musikfestival!

Am 5. April findet die REBELL-Party im Jugendzentrum CHE statt. Diesen Monat haben wir etwas Besonderes zu feiern: Mit viel Kampfgeist, Anstrengung und breiter Solidarität haben wir uns einen Platz für das Rebellische Musikfestival an Pfingsten 2025 erkämpft. Es wird im Nienhauser Park in Gelsenkirchen stattfinden. Jetzt steht diesem tollen, antifaschistischen, rebellischen Festival nichts mehr im Wege. Viele Bands und Festival-Fans stehen in den Startlöchern. Diesen Erfolg wollen wir feiern! Kauft euch bei der Gelegenheit direkt euer Ticket, deckt euch mit Flyern und Plakaten ein, informiert euch über die Vorbereitung und macht mit! Die REBELL-Party startet wie immer um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Freut euch auf tolle Musik zum Tanzen, leckere Hotdogs und Bowle. Die Adresse des CHE ist: An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen. Mit dem Bus oder der U11 erreicht ihr es über die Haltestelle Schloss Horst. Wir sehen uns am Samstag im CHE!