1. Mai 2025: Arbeiter in die Offensive! Gegen reaktionäre Wende – für echten Sozialismus!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

CDU, CSU und SPD versprachen vor den Wahlen noch das Blaue vom Himmel. Und jetzt? „Whatever it takes" (zu deutsch: was immer nötig ist) für Hochrüstung! Hunderte Milliarden für Aufrüstung, Kriegswirtschaft und passende Infrastruktur. Hoffnungen werden gemacht auf Investitionen in marode Brücken, Straßen und Schulen. Aber worum geht es wirklich? Deutschland soll „kriegstüchtig" und „kriegsfähig" gemacht werden. Und was haben wir von einer neuen Regierung zu erwarten? Sicher, es werden kleinere Zugeständnisse versprochen. Aber der Tenor ist: Kürzung bei sozialen Errungenschaften, längere Arbeitszeiten, wachsende Massenarmut, roll back bei Umweltschutzmaßnahmen, massenhafte Arbeitsplatzvernichtung, Attacke auf die Reste des Asylrechts. Allein Lebensmittel kosten heute 30 Prozent mehr als 2021. Ausbildungsplätze werden gestrichen, stattdessen sollen sich Jugendliche bei der Bundeswehr verpflichten. Den Kapitalistenverbänden reicht das nicht. Sie machen richtig Druck für eine reaktionäre Wende, einen Generalangriff auf die Arbeiter und die Massen.

Das Ganze wird gerechtfertigt, weil der Faschist Donald Trump die imperialistische Weltordnung auf den Kopf stellt. Sollen wir deswegen jetzt dem Ultrareaktionär Friedrich Merz hinterherrennen unter dem Motto „Deutschland zuerst"? Tatsächlich bereiten sich alle Imperialisten – ob die USA, EU oder Russland – auf mörderische Schlachten um Ressourcen, Marktanteile und Einflusssphären vor. Die Gefahr des Faschismus und eines Dritten Weltkriegs verschärft sich akut!

Und die selbsternannten „Friedensengel" der faschistischen AfD? Sie spalten mit völkisch-nationalistischer Hetze, treten für Pflichtwehrdienst und Aufrüstung in Höhe von fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts ein. Das sind 45 Prozent des derzeitigen Bundeshaushalts, womit die Ausgaben für Renten, Gesundheitswesen und soziale Errungenschaften zusammengestrichen werden müssten. Die besten Freunde der AfD sind die übelsten Arbeiterfeinde: Faschisten, Milliardäre und Antikommunisten wie Musk, Putin und Trump! Zusammen gegen Faschismus und Krieg – weltweit! Millionen waren bereits auf der Straße. Nötig ist, jetzt eine breite antifaschistische Einheitsfront aufzu­bauen – dazu kann und muss jede/r einen Beitrag leisten! Dafür sind die millionenfachen Massenproteste in der Türkei ein mutiges Vorbild.

Viele sagen „da kannst du sowieso nichts ändern". Stimmt das? Hunderttausende Kolleginnen und Kollegen bei VW zeigten Ende letzten Jahres ihre Streikbereitschaft in starken gewerkschaftlichen Warnstreiks und selbständigen Initiativen. Die VW-Kapitalisten mussten von ihren Maximalplänen mit Werksschließungen und betriebsbedingten Kündigungen abrücken. Trotzdem war der neue Vertrag mit massiven Lohnkürzungen usw. ein Schlag ins Gesicht der Belegschaft. Was wäre gewesen, wenn sie richtig in Streik getreten wären, gewerkschaftlich und selbständig – und das noch mit anderen Belegschaften zusammen? Das wäre ein bedeutender Schritt gegen das kapitalistische Krisenchaos – Arbeiter in die Offensive! Dafür steht die MLPD mit einem gesellschaftlichen Plan: Make Socialism great again! Der echte Sozialismus ist keine Utopie, sondern der nächste, einzig vernünftige gesellschaftliche Schritt vorwärts. Statt auf Stellvertreter setzen, sich enttäuscht zurückziehen, müssen wir organisiert und gesellschaftsverändernd den Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung aufnehmen.

Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

Proletarier aller Länder und Unterdrückte, vereinigt euch!

Heraus zum 1. Mai: Vorwärts zur Arbeiteroffensive!